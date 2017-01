Acesso ao Viaduto Augusto Franco será interditado a partir de segunda-feira

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) interditará a alça de acesso ao Viaduto Augusto Franco, em direção à Avenida Presidente Itamar Franco, a partir dessa segunda-feira, 9, em função das obras que serão feitas pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). A intervenção ocorrerá até o fim dos trabalhos, com previsão de três dias de duração. Havendo necessidade, agentes de trânsito darão apoio para controle do tráfego.



Devido a intervenção, as linhas do transporte coletivo que passam pelo local farão desvio pela Avenida Brasil (margem direita), Rua Espírito Santo, Avenida Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), Ponte Antonio Carlos e Viaduto Augusto Franco. São elas:

CONSÓRCIO MANCHESTER

Linhas: 411 (Vitorino Braga), 415 (Linhares), 708 (Vale dos Lírios), 760 (Humaitá).

CONSÓRCIO VIA JF

Linhas: 230 (Santa Paula), 734 (Cidade do Sol - Via Av. Brasil), 753 (Miguel Marinho), 758 (Novo Triunfo 2), 775 (Santa Cruz - Via Av. Brasil), 785 (Benfica - Via Av. Brasil).

