Pais devem manter diálogo e acolhimento para evitar a depressão infantil

As crianças costumam estar sempre associadas a momentos de alegria e descontração, mas assim como no mundo adulto, algumas situações e a dificuldade de lidar com elas de uma maneira saudável pode acabar levando meninos e meninas à depressão.



De acordo com a psicóloga e psiquiatra Lúcia Castro Britto, primeiro, é preciso diferenciar uma série de coisas: a depressão enquanto sintoma e a depressão como estrutura, por exemplo. “Além disso, é importante estar atento à banalização do termo ‘doença do século’ dado à depressão, além da tendência da medicalização de tudo. É preciso diferenciar também e fazer um contraponto com a tristeza, que é, por excelência, um traço da depressão, mas pode não ser necessariamente a doença. Antes de analisar qualquer caso, temos que considerar tudo isso”.



Várias situações, de acordo com a profissional, podem levar as crianças ao problema de saúde, como por exemplo, as perdas e as mudanças muito grandes. “Toda situação como a perda envolve um trabalho de elaboração do que acontece, e todo mundo passa por isso. Crianças e adolescentes também vivenciam esse tipo de experiência da mesma forma. O problema é como elas acabam lidando com isso”, pontua a psicóloga.



Lúcia detalha que as crianças podem ter casos de depressão severa, podendo até mesmo precisar de um tratamento medicamentoso. “O que não deve ser banalizado também, porque não podemos medicalizar todas as mazelas da vida”, afirma. Os pais ou responsáveis devem observar o comportamento dos filhos. “A depressão pode afetar o apetite, o rendimento escolar, um laço social e afetivo e causar uma tristeza profunda, além de desânimo e choro constante. Em casos como esses, pode chegar a precisar do apoio de um profissional, e até mesmo de um tratamento medicamentoso paralelo à análise”, indica Lúcia.



Mas antes de qualquer atitude, os pais devem abrir espaço para o diálogo e a fala das crianças e adolescentes. “É muito importante a abordagem pelo diálogo. Às vezes o filho está passando por um momento de dificuldade. Após conversar, se a criança não reagir, o reforço profissional deve ser acionado. Penso que é adequado apostar na relação de confiança, de proximidade e acolhimento e procurar a ajuda apenas quando a criança começar a lidar com alguma situação de maneira doentia, patológica, deixando de brincar com as coisas que sempre deram prazer, deixando de fazer o que sempre gostou. A depressão traz um sentimento de desamparo, então os pais podem, por meio do diálogo, ajudar os filhos a ter recursos para superar esses momentos”, afirma.



Os responsáveis, segundo a psiquiatra, também participam de tratamento. “Se percebem que os sintomas dos filhos está persistente, e a ajuda profissional é necessária, eles precisam saber que também estão inseridos nesse contexto. Eles precisam estar juntos, com uma presença silenciosa, sem cobranças. Não adianta brigar com os sintomas e ser impaciente. Ao mesmo tempo, também precisam lidar com a angústia de ver o filho nessa situação, e não cobrar, não pressionar, apenas apostar no tratamento e na relação entre eles”, orienta.



Ainda conforme a profissional, a depressão em crianças e adolescentes exige um olhar multifacetado sobre o problema. Segundo ela, é preciso buscar saber como anda o comportamento do filho em todos os ambientes com os quais ele convive, seja em casa, na escola, em uma atividade física. “Mas é preciso verificar a presença dele nesses locais, sem culpabilizá-los, buscando entender o que causa o problema”, encerra.