Comércio de água e sorvetes cresce no verão

O grande aumento nas temperaturas, característica marcante do verão, faz com que a população busque alternativas para se refrescar, como viagens ao litoral e a procura por piscinas. No comércio, a compra de sorvetes, vitaminas e águas de coco cresce, assim como a necessidade de beber uma maior quantidade de água para espantar o calor.

A ambulante Maria de Fátima Oliveira vende água de coco há seis anos como única forma de renda e, segundo ela, nas épocas mais quentes é possível adquirir a quantia necessária para se sustentar. “Normalmente vendo cerca de 30 copos por dia, mas no verão, em dias mais movimentados, esse número sobe para 50 copos, mas esse número pode variar bastante”, conta. “Os preços variam entre R$2,50, que é o valor do copo menor, e R$7, que é o custo da garrafa de 450 ml”

Dentre os tamanhos e formas de consumo disponíveis, Maria de Fátima afirma que o copo de R$2,50 é o mais procurado. “No calor eu vendo bastante, mas todo inverno é mais difícil, tenho dificuldades para vender bem, mas consigo me manter”, completa.

O aposentado Dirceu de Almeida Costa vende picolés em um carrinho como forma de complementar a renda, e relata que, neste verão, a demanda está abaixo do normal. “As vendas estão lentas se comparadas aos anos anteriores, e acredito que isso seja um reflexo da crise econômica. Estamos saindo de um período de férias, e as famílias têm mais despesas pela frente, como a compra do material escolar dos filhos”, pondera.

“No verão já cheguei a vender R$700 por dia, mas agora o normal fica entre R$180 e R$200 diários. Sempre tem demanda, mas esse movimento realmente tem diminuído”, explica Costa. “Eu já sou aposentado, então o carrinho de picolé me ajuda bastante a completar o orçamento. No verão, eu trabalho das 8h às 17h no Parque Halfeld, e no inverno, prefiro trabalhar em eventos, como quadrilhas e festas de aniversário”.

O recepcionista Luzimar Oliveira tem o costume de comprar sorvetes e garrafas de água quase todos os dias nas épocas de calor. “Sempre me dá vontade de comprar, e no verão a gente precisa se hidratar muito mais. Seja quando estou trabalhando, ou agora, que estou de férias, sempre acabo pegando um picolé e aumentando o consumo de água”, revela.

Ana Carolina Gomes, desempregada, também opta pela compra de garrafas de água no Centro da cidade. “Sempre prefiro comprar água, sinto mais falta, e às vezes, quando tenho mais dinheiro, compro um sorvete. O consumo da água é o tempo todo, e no verão principalmente, mas água de coco eu já não gosto muito”, finaliza.