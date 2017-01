UFJF recebe 16 mil estudantes para aulas de reposição a partir desta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 9, os alunos retornam à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para a reposição das aulas relativas ao período de greve da instituição durante o 2° semestre de 2016. De acordo com Cassiano Amorim, Pró-Reitor Adjunto de Graduação, as aulas irão até o dia 6 de fevereiro.

“Esperamos cerca de 16 mil estudantes de todos os cursos na conclusão das atividades interrompidas pela greve dos professores e dos técnico-administrativos”, relata Amorim. “No Campus Juiz de Fora, a reposição tem término previsto para 6 de fevereiro, enquanto que em Governador Valadares, as aulas recomeçaram no dia 3 de janeiro e vão até 22 de março para a maioria dos cursos. O curso de Odontologia, entretanto, está seguindo um calendário próprio, que também teve início no último dia 3, mas termina somente no dia 8 de maio”.

Ainda segundo o Pró-Reitor de Graduação, o calendário acadêmico correspondente ao ano de 2017 ainda será definido. “Haverá uma reunião do Conselho Setorial de Graduação (Congrad) na segunda quinzena de janeiro para discutir os detalhes do calendário do primeiro e do segundo semestres deste ano, além do recesso acadêmico após as aulas de reposição”, explica. “O retorno das aulas acontece em todos os turnos para os alunos dos cursos que aderiram à greve. Quem não aderiu retorna normalmente de acordo com o calendário que será estipulado para 2017”.

Amorim reitera que o Restaurante Universitário (RU) e a Biblioteca Central estarão funcionando normalmente a partir desta segunda, assim como as linhas de ônibus para a Universidade.