Guia de IPTU é disponibilizada pela internet para pagamento antecipado

Os juiz-foranos têm acesso às guias de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente a 2017 de forma antecipada a partir dessa segunda-feira, 9. Na data os boletos podem ser emitidos pelo próprio contribuinte na página da Prefeitura na internet, através do endereço www.pjf.mg.gov.br. além de ser entregues normalmente pelos correios entre 16 de janeiro e 3 de fevereiro.



A emissão via internet é vantajosa para quem quer obter descontos no imposto. O morador que efetuar o pagamento do imposto à vista até 10 de fevereiro terá desconto de 8% no valor caso não possua débitos anteriores com a Prefeitura. Também é oferecido desconto de 5% para quem, mesmo possuindo dívidas em aberto, efetuar o pagamento à vista.



“Em 2017 os valores dos impostos municipais passaram por alguns ajustes, como a alteração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA). Calculado entre dezembro de 2015 à novembro de 2016, a taxa sofreu um reajuste de 6,9%”, explica o Secretário Municipal de Fazenda, Fúlvio Albertoni. Para aproveitar o desconto, o secretário estima que cerca de 35% dos moradores preferem pagar a contribuição a vista.



Ao todo, serão gerados 210 mil boletos de pagamentos aos contribuintes. Aqueles que não têm interesse em quitar o valor total à vista, podem optar por parcelar o imposto em até 10 vezes, a partir de 10 de março.

Confira o passo a passo de como ter acesso ao boleto de pagamento online.

 Acesse o site oficial da prefeitura: www.pjf.mg.gov.br;

 Clique na aba: Cidadão;

 Em seguida, escolha a opção IPTU online – 2ª via de IPTU;

 Digite o número de inscrição do IPTU e o código de confirmação;

 Depois é só confirmar e acessar o boleto.

Mais de R$146 milhões devem ser arrecadados com o pagamentos dos valores do IPTU, que serão destinados para manutenção de serviços municipais em geral, além de mais R$51 milhões que serão recolhidos com os valores, referentes a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS), destinada às despesas do serviço de coleta seletiva do município.