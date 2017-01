A Polícia Civil (PC) por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos (DERR) chegou a um galpão na Rua Otília de Souza Leal, nº 254, no Marilândia, zona Oeste, no qual foram encontrados três caminhões, sendo que um deles possui sinalização de roubo no Rio de Janeiro. De acordo com informações preliminares, os veículos passam, no momento, por vistoria para verificar se estão regulares.