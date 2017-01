Acidente na BR-040 deixa mulher gravemente ferida

Atualizada às 17h12 de 06/01/2017

Um acidente envolvendo um táxi e uma caminhonete no início da tarde dessa sexta-feira, 6, deixou uma mulher de 37 anos presa às ferragens. A vítima era passageira do táxi, que tem placa de Ewbank da Câmara e seguia no sentido Juiz de Fora/ Belo Horizonte. A caminhonete com placa de São Paulo seguia no sentido contrário. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro e retirou a mulher das ferragens. Ela foi encaminhada ao HPS em uma ambulância do Samu, com suspeita de traumatismo craniano grave e fratura na perna. A colisão aconteceu no km 769 da BR-040, próximo à empresa ArcellorMital.

Segundo as primeiras informações da corporação, uma criança, que ainda não teve a idade divulgada, foi socorrida pela equipe médica da empresa. Outras quatro vítimas saíram dos veículos sem ferimentos graves, mas todas foram encaminhadas aos hospitais da região.

No táxi, estavam dois adultos e a criança e na caminhonete, dois adultos. A ocorrência teve apoio do Samu e da Via 040. Equipes da Polícia Civil também foram acionadas para realizarem os exames periciais de praxe.

O ACIDENTE

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da caminhonete perdeu o controle sobre a direção do veículo, rodou sobre a pista e se projetou contra o táxi, que trafegava normalmente em sua mão de direção. A batida foi transversal e, no momento, chovia no local. No momento, há retenção no trânsito sentido Rio de Janeiro. A pista está parcialmente interditada e os veículos trafegam apenas pela faixa da esquerda.