Seis pessoas são mantidas reféns em tentativa de assalto

Três mulheres, de 27, 36, e 74 anos, dois homens de 37 e 39 anos e uma criança de 5 foram mantidas como reféns em uma tentativa de assalto na manhã dessa quinta-feira, 5. As vítimas seriam responsáveis pela vigilância de outra residência, próxima do local. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), elas estavam na casa onde moram, na Rua Martins Barbosa, bairro Benfica, região Norte, quando foram surpreendidas por três suspeitos, aparentemente armados, que invadiram.



Os homens ameaçaram os moradores, os deixaram como reféns na primeira casa e foram até a casa do proprietário, a procura de objeto de valores ou de um possível cofre na residência. Eles arrombaram a porta para entrar. Nesse momento, o homem de 37 anos conseguiu escapar pela janela da primeira casa e avisar o vizinho sobre o que estava acontecendo. Os envolvidos se assustaram com a movimentação e fugiram pela linha férrea próxima ao local, sentido bairro Vila Esperança, sem levar nenhum objeto do imóvel. A polícia efetuou rastreamento, mas os autores não foram localizados.