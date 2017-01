Defesa Civil foi acionada para seis chamados após chuva

A Defesa Civil recebeu seis chamados após a chuva dessa quinta-feira, 5. Entre eles, quatro foram para atendimentos na zona Norte, um foi para atendimento na zona Leste e outro na Zona Sudeste. Dois chamados já foram atendidos e não há registro de gravidade. O primeiro foi um desabamento parcial de uma edificação na Rua Major Ivan da Veiga Figueiredo, no bairro São Judas Tadeu, e o segundo um destelhamento parcial da parede de uma garagem na Rua Manoel Ribeiro de Almeida, no bairro Santo Antônio. As equipes da Defesa Civil serão encaminhadas para atendimento às outras solicitações.