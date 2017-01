Homem leva facada de companheira no bairro Bela Aurora

Um homem de 31 anos sofreu uma tentativa de homicídio na tarde dessa quinta-feira, 5, no bairro Bela Aurora, zona Sul. Segundo boletim de ocorrência, a companheira da vítima havia lhe dado uma facada. Em contato com a suspeita, a mesma relatou que após uma discussão, o homem começou a agredi-la e que ela revidou com golpes de faca pra se proteger. A vítima foi conduzida ao HPS, sendo constatadas perfurações no tórax na região esquerda, mão esquerda e lombar direita. A autora foi conduzida à UPA de Santa Luzia, onde foi constato escoriações no braço esquerdo, liberada e conduzida à delegacia.