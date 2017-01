Homem cai em golpe e tem R$ 20 mil roubados

Um homem de 26 anos tem R$20 mil roubados após ser vítima de um golpe no bairro Santa Cândida, zona Leste. De acordo com o rapaz, ele conheceu um homem nas redes sociais e manteve contato, chegando ao ponto do suspeito ir a casa da vítima para visitá-la. Após o fato, marcaram um encontro na esquina das Ruas Araxá e São José, no Bairro São Benedito. No local, o rapaz estava com o Chevrolet Ônix quando foi surpreendido pelo suposto amigo e mais três homens. Os indivíduos colocaram a vítima dentro do porta-malas, tomaram a direção do veículo e foram a casa dela. Eles roubaram objetos que somam R$20 mil. Após o crime, fugiram com o carro. A PM realizou buscas e encontrou o veículo no Bairro Vila Alpina.