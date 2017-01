Vereador Cido apresenta pedido de informação sobre as Residências Terapêuticas

Nesta quarta-feira, 04, o vereador Cido Reis (PSB) apresentou um pedido de informação ao Executivo sobre o funcionamento das Clínicas de Residências Terapêuticas em Juiz de Fora”. Cido ficou surpresa da Câmara não ser notificada anteriormente por um assunto de tamanha relevância.

De acordo com o vereador, o caso apresentado na mídia precisa de fiscalização do Legislativo e pediu para que a comissão de saúde do Legislativo se intere para supervisionar de forma mais ampla. Ele ainda afirma que o conselho municipal não poderia ficar fora da comissão formada pelo Executivo para apurar possíveis irregularidades. O vereador aguarda posicionamento da Prefeitura.

Fonte: Assessoria do Vereador