João Matos reforça trabalho de aproximação entre empresários e poder público

No momento conturbado tanto para a economia quanto para a política do país, o desenvolvimento local parece ser um desafio ainda maior. Desde quando assumiu a pasta de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Geração de Emprego e Renda (SDEER), o empresário João Matos teve que lidar com o objetivo de fazer a interlocução entre o poder público e o empresariado da cidade.



“Embora o ambiente nacional seja de dificuldades, as empresas de Juiz de Fora se mostraram muito eficientes e bem estruturadas. Elas passam pelas dificuldades inerentes ao momento, mas nota-se que o empresariado local se preparou muito bem tanto para atender a momentos de euforia do mercado, quanto para conviver com as dificuldades. Inclusive, há uma intenção muito forte de expansão em boa parte dos nossos negócios”, comenta o titular da Secretaria, que, na segunda gestão mudou de nome, passando a ser Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur).



“É uma honra muito grande ter convidado para integrar essa equipe, sendo eu um empresário em atividade. Acho muito interessante o prefeito ter chamado pessoas com conhecimento técnico em cada área, ou seja, gente com capacidade de desenvolver a cidade em todos os sentidos, algo que é motivo de muito orgulho para mim”, afirma.

Segundo Matos, a Sedettur se ocupa, fundamentalmente, com o desenvolvimento econômico, porque segundo ele, a criação de postos de trabalho e renda são uma conseqüência desse trabalho. “A pasta também tem no escopo de negócios, o turismo, como grande vetor econômico para a cidade e a região. Entendemos que com seriedade e profissionalismo, o turismo possa fomentar diversos negócios na cidade”, detalha.



A secretaria funciona como um facilitador de prospecção de negócios, propiciando um ambiente favorável para a ampliação do número de empreendimentos já estabelecidos na cidade. Ele comenta que assim que chegou à pasta, teve como desafio a mudança física da secretaria, e a aproximação das entidades correlatas ao desenvolvimento econômico.



“Fizemos isso por meio do Grupo de Desenvolvimento Trabalho e Inovação (GDI-Zona da Mata). Temos esse canal de conversa com as empresas como um dos objetivos e fomos conversar com os proprietários de maneira bem objetiva, porque sabemos que eles não podem largar o negócio e vir atrás de informações junto ao poder público. Visitamos esses empresários no ambiente de trabalho deles, apresentando todas as nossas possibilidades”, comenta.

Essa parceria é fruto de uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) por meio do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), que culminou com a construção do GDI, e carrega a responsabilidade de aproximar a comunidade acadêmica dos empresários. “Eles muitas vezes não sabiam como acessar uma série de serviços, que não são prestados apenas pela UFJF, mas também pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o IF Sudeste, por exemplo”, considera, reiterando a importância de intermediar esses interesses.



A secretaria também trabalha para que a construção do Parque Tecnológico da UFJF aconteça o mais breve possível. “Avançamos muito nas discussões do projeto e acreditamos que ele se desenvolva ainda mais neste ano. Buscamos fortalecer todas as iniciativas que promovam essa cultura inovadora e empreendedora, porque entendemos a necessidade de incrementar o setor de tecnologias da informação, pois sabemos que essa expertise vem se mostrando muito presente e latente na nossa sociedade”, pontua Matos.

CAPTAÇÃO DE EMPRESAS E DE EMPREGOS



A busca pela redução da burocracia para a abertura de empreendimentos é algo que, segundo Matos, é buscado pela pasta desde 2011, quando foi criada uma lei para facilitar o acesso a esse tipo de negócio. Ele acrescenta que é preciso continuar trabalhando para a qualificação e capacitação desses empresários, para que eles estejam preparados para lidar com os desafios e consolidar os serviços.



O empresário também comenta a importância da captação de novas empresas e destaca, principalmente, a instalação da fábrica da M Dias Branco como o maior projeto no estado, no momento. “Provavelmente, ainda no primeiro trimestre as obras físicas sejam iniciadas. Também estamos fazendo um trabalho junto à companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) para revitalizar o Distrito Industrial, a massa asfáltica, a iluminação, e o espaço, em linhas gerais. Fizemos um grande trabalho de mapeamento das empresas instaladas”, afirma.



Além do acesso, o Distrito Industrial deve ser ampliado para uma nova área no distrito de Dias Tavares. A intenção é melhorar também o acesso do local, considerado como o "porto seco" de Juiz de Fora, e sua ligação com a BR-040. Segundo ele, essa região é o principal atrativo de grandes oportunidades. A ligação direta com o Aeroporto prometido pelo Estado também deve ter a obra consolidada ainda no primeiro semestre de 2017.



“Juiz de Fora é um dos municípios mais buscados para Desenvolvimento Econômico. Então é importante aproveitar esse momento para que a sociedade e as entidades representativas possam discutir qual é o modelo de cidade que nós queremos ter”, aponta o secretário. Ele acrescenta que é muito importante criar condições para a mão de obra formada na cidade tenha como ser absorvida pelo mercado de trabalho local.



“Muita gente fala que é bom morar e viver em Juiz de Fora. Mas muitos ainda precisam deixar a cidade para alcançar realização profissional, então um dos nossos grandes desafios é, justamente, fazer o caminho inverso, porque temos muito potencial”.



O site do JF Empregos, que se consolidou como importante vitrine, tanto para quem busca uma vaga de trabalho, quanto para quem oferece um posto, também passa por uma modernização. Atualmente, de acordo com a secretaria, há cerca de 130 mil cadastros ativos na plataforma.



“A cidade tem capacidade para ser muito melhor e diferente do que foi e pensou nos últimos anos. Hoje discutimos uma cidade muito melhor para o futuro. Não conseguimos fazer grandes modificações para amanhã, mas para médio e longo prazo vamos conseguir. Trabalhamos em mudanças estruturais, para criarmos um modelo sustentável, sem esquecer que o município não está sozinho, precisa desenvolver toda a região na qual está inserido”.

TURISMO



Há, segundo Matos, uma série de ações pensadas para incentivar o turismo na cidade. “O trabalho de divulgação e fortalecimento da presença da cerveja artesanal, por exemplo. A cidade já foi referência e pioneira na produção da bebida, e hoje os pequenos e médios empresários resgatam esse processo e estão se tornando grandes produtores. Temos algumas marcas produzindo cerca de 150 mil litros de cerveja mensalmente”, avalia o secretário.

Por isso, ele ressalta a importância da implantação do Plano Municipal de Turismo, com o qual o marco regulatório é firmado e com o qual se possa pleitear um fundo de turismo para a cidade, que possa fomentar mais ações destinadas ao setor.



“Temos rotas turísticas, gastronomia e oportunidades muito pouco conhecidas pelo público, como o turismo de aventura. É uma preocupação muito grande o fortalecimento de todas essas modalidades, não só a de negócios, que já é uma grande potencialidade. É preciso fornecer mais opções para o turista, que não estejam restritas apenas ao comércio”, pondera.



Entre as principais ações, nesse sentido, João Matos destaca a reabertura do Museu Mariano Procópio e a atenção especial aos artesãos da cidade. “Todo o espaço com um turismo forte precisa também de um artesanato desenvolvido, e nos temos uma diversidade muito grande de produção de arte e artesanato com a qual temos um cuidado e um respeito muito grande e buscamos agregar as outras atividades”, encerra.

BIOGRAFIA



Natural de Juiz de Fora, atua há 24 anos no ramo empresarial, no segmento de Alimentos. É atual vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, onde está pelo terceiro mandato. Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Veritas Administração e Participações Ltda. É membro do Conselho Municipal de Política Urbana. Foi funcionário de carreira da Rede Ferroviária por duas décadas, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel ZM) durante quatro anos e membro do Conselho Consultivo da associação. Foi presidente do Rotary Club Juiz de Fora Sul.