Economista ensina como organizar as contas para iniciar o ano

O início de ano é marcado com o pagamento de contas anuais como IPTU e IPVA, e para quem tem filhos, as compras de material escolar. Se a pessoa terminou o ano no vermelho, ter que arcar com todas estas pode ser o inicio de uma bola de neve. O economista José Jamil Adum defende que o ideal é planejar. “Faça como uma empresa e planeje. Pense em quais são os seus principais gastos. Quais são as suas despesas e contas fixas? Esse planejamento é feito para todo o ano”, explica. Para o especialista, é essencial avaliar em que se pode economizar, especialmente considerando que enfrentará despesas extras no começo do ano.

O especialista frisa que as pessoas não podem aguardar até o final do ano, quando for receber o décimo terceiro para tentar organizar a vida financeira.

Também é importante anotar gastos previstos ao longo do ano e listar as despesas e contas, junto com o prazo para pagar cada uma. “Para aqueles que têm domínio com informática, faça uma planilha no Excel. Anote suas despesas e receita. A planilha vai te auxiliar com os seus compromissos”, acrescenta.

O próximo passo é definir como irá pagar. O economista afirma que as despesas fixas, como água, luz e aluguel, e as contas com maiores taxas, como cartão de crédito e cheque especial, devem ser prioridades. “Dê preferência em quitar as dívidas com as taxas mais pesadas e se infelizmente não conseguir pagar todas as contas, renegociar e parcelar podem ser uma alternativa para aliviar o início de ano. Não ideal parcelar o cartão de crédito, pois juros sobre juros vão aumentar a dívida devido à taxa alta”, esclarece. Avaliar as despesas para encontrar uma forma de economizar também é uma das opções. Caso opte por alguma alternativa, é necessário se planejar – e anotar na planilha – para arcar com as parcelas nos próximos meses.

Para aquelas pessoas que se organizam dessa forma acaba sendo mais fácil guardar dinheiro para quitar algumas destas dívidas que surgem no início do ano, isso será vantajoso. “Aqueles que pagam o IPVA a vista, ganham 3% de desconto e pode aliviar as contas. Todo desconto que você conseguir será excelente para o orçamento”, sugere.

O site Meu Bolso Feliz, do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) também elaborou um passo a passo para começar 2017 com as contas em dia. Entre eles, está o planejamento de um grande projeto e se manter na linha.

Uma viagem, um curso, um casamento ou festa de 15 anos, são alguns exemplos de grandes projetos que demandam planejamento financeiro porque geralmente exigem um montante maior de dinheiro. “Se você não for juntando aos poucos para bancá-los pode se ver com o orçamento totalmente desequilibrado e, pior, com dívidas”, alerta o economista.

Por fim, ele aconselha que as pessoas procurem manter a planilha, aplicativo ou agenda financeira atualizada, anotando todas as entradas e saídas. Dessa forma, saberá exatamente para onde está indo o dinheiro e pode, se necessário, ajustar gastos. Este passo é especialmente importante para quem possui dívidas e está pagando juros, afinal, para conseguir juntar dinheiro para quitá-las, é fundamental acompanhar o dinheiro bem de perto.

Veja um exemplo de planilha de controle de gastos: