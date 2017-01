Instituto Vitória suspende atendimento por conta de dívidas

O Instituto Vitória atende a crianças com deficiência há seis anos. A instituição oferece suporte na área de fisioterapia, psicologia, assistência social e fonoaudiologia. Atualmente, 95 crianças são atendidas pelo Instituto Vitória e 176 aguardam na fila de espera. Porém, nessa quinta-feira, 5, a instituição informou que parou as atividades, devido a dívidas e contas atrasadas. Com a situação, apenas o setor administrativo continua em funcionamento.



“De seis meses para cá as coisas começaram a piorar. Atualmente, a nossa dívida é de mais R$24 mil. Estamos de recesso e iríamos retornar as atividades no final de janeiro ou início de fevereiro, mas não podemos porque não temos como arcar com as despesas. Não temos como manter e dar continuidade aos atendimentos se não tiver ajuda”, esclareceu o fundador e diretor-presidente da instituição, Antônio José Furtado.



As despesas mensais da instituição giram em torno de R$23 mil, e os gastos foram reduzidos. Ainda assim, a situação continua complicada. Entre os débitos estão contas de luz, água, telefone, aluguel e gastos com os funcionários, como o 13° salário. Todos em atraso. “O que mantém o instituto é o nosso telemarketing. A arrecadação era boa, mas caiu muito. Já chegamos a arrecadar R$21 mil e atualmente, não chegamos a R$2 mil. Estamos vendendo o carro do instituto para pagar as dívidas”, acrescentou Furtado.



O diretor ressaltou que crianças de outros municípios também são atendidas pela instituição e que além do atendimento na área da saúde, o Instituto Vitória doa fraldas, leite e cesta básica às famílias.



Como saída, Furtado sugeriu que empresários se unam e auxiliem como puder, pro exemplo, quitando o aluguel, pagando uma conta de luz ou as despesas de um funcionário. “Se não conseguirmos, infelizmente, vamos fechar. Prometi a minha filha, que faleceu há oito meses, a razão de ter criado o instituto, que iríamos dar continuidade”, finalizou.



Os interessados em realizar doações podem ligar para a instituição, pelo número 3221-8514, ou depositar a quantia diretamente em conta.

Instituto Vitória Vida Nova

Caixa Econômica Federal

Conta Poupança

Agência: 1536

Operação: 013

Conta: 12153-2