Homem é atingido por tiros e morre dentro de casa no Grama

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na manhã dessa quinta-feira, 5, no bairro Grama, zona Nordeste. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a esposa dele acionou a equipe e relatou que o marido chegava em casa quando foi abordado por dois indivíduos que chegaram em um I-30, com insufilm, e efetuaram vários disparos contra ele.

A vítima, que já estava no portão de casa, entrou e caiu próximo à piscina, depois de dar alguns passos. Os autores chegaram a persegui-lo no quintal e depois de verem o homem caído, fugiram no carro, sentido bairro Filgueiras.

A equipe do Samu compareceu ao local e constatou o óbito, verificando que o homem sofreu várias perfurações. A Polícia Civil realizou os exames periciais de praxe e logo após, o corpo foi encaminhado ao IML pela funerária. Os autores não foram localizados.

RIVALIDADE

A esposa da vítima relatou aos policiais que não conhecia os suspeitos mas que o marido teria se desentendido com um homem conhecido como “Loirinho”, morador do bairro Fontesville, na zona Norte. Conforme a PM, o homem está preso e ainda não foi constatado envolvimento dele no crime.