Depois da chuva: Árvore cai e interdita pista na Deusdedith Salgado

Após as chuvas da tarde dessa quinta-feira, 5, uma árvore caiu na Avenida Deusdedith Salgado, altura do bairro Teixeiras, zona Sul. O tronco da árvore bloqueou completamente a via no sentido Centro e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a poda e retirada da árvore do local.

Outras cinco ocorrências foram registradas pela corporação, também com relação a queda de árvores. Uma delas, no bairro Tiguera, zona Sudeste, precisou do apoio da Cemig. A espécie, de grande porte, corria riscos de cair e atingia a fiação da rua. Os Bombeiros também atenderam a chamados no abairro Santa Terezinha, Benfica, Costa Carvalho, Granja Três Moinhos, Paineiras e Furtado de Menezes.

A Defesa Civil informou que recebeu três chamados após a chuva desta tarde. Dois destelhamentos nos bairros Novo Triunfo e Benfica e uma trinca em parede no bairro Vila Esperança. As equipes da Defesa Civil serão encaminhadas para os locais para averiguação.

Na zona Norte, moradores também registraram inundação.