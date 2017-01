Secretaria de Saúde utilizará R$1,2 mi para combate ao Aedes aegypti

Nessa quarta-feira, 4, foi publicado no Diário Oficial da União um decreto do Ministério da Saúde autorizando o repasse de R$1.272.000,00 para a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) neste ano. A quantia foi direcionada para utilização nas demandas da saúde do município. Ainda não há informações sobre a forma como a verba será distribuída. Mas, segundo o Subsecretário de Vigilância em Saúde, Rodrigo Almeida, ela será destinada primordialmente ao Programa de Combate à Dengue, Zyka e Chicungunya da cidade.

“Esse valor, cujas parcelas e data de recebimento ainda não foram especificadas, será agregado a todas as nossas ações e frentes de serviço de combate ao Aedes aegypti”, explica Almeida. “Esse programa opera na mobilização social, na prevenção e controle do vetor e também na parte assistencial”.

A PJF entende que existe uma real necessidade de fortalecimento dos recursos financeiros voltados a esse combate. “Todos os serviços de combate ao Aedes, que normalmente são concentrados no primeiro trimestre de cada ano, foram antecipados pela Prefeitura para ação imediata em outubro, novembro e dezembro do ano passado, quando a Sala de Operação de Combate ao Aedes foi inaugurada na Defesa Civil. Dessa forma, precisamos desse aumento nas frentes de serviço para o início de 2017”, continua o Subsecretário. “Reiteramos que a população faça seu trabalho e tire apenas dez minutos por semana para verificar possíveis focos do mosquito em sua casa, jogando fora a água acumulada em vasos e pneus”.