Praça CEU terá colônia de férias com atividades para crianças e jovens

O Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Romualdo de Oliveira (CEU/Zona Norte – Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899, Benfica) promove, entre 23 e 27 de janeiro, das 8 às 12 horas, uma programação especial, com diversas atividades recreativas para crianças e jovens. A “Colônia de Férias” proporciona ações lúdicas e educativas e estimula a interação entre os grupos participantes. Este ano, estão sendo oferecidas cem vagas.

A programação do evento inclui atividades esportivas, como amistosos de futsal, basquete e queimada, além de momentos de recreação com pintura coletiva e artesanato. “O contato com a natureza e com outras crianças durante as brincadeiras promove a saúde física e mental do participante, além de potencializar suas habilidades em algumas atividades”, explica o coordenador cultural do CEU, André Noronha.

Para participar, é preciso que a criança tenha idade igual ou superior a 6 anos. As inscrições podem ser feitas na secretaria do CEU, dentro do limite de vagas. É necessária apresentação dos documentos de identidade da criança e do responsável. O local funciona de segunda a sexta, das 7 às 22 horas, aos sábados, das 10 às 20 horas, e aos domingos, das 10 às 19 horas.

Fonte: Assessoria