Sesc oferece cursos gratuitos de educação e capacitação

As unidades do Sesc Minas Gerais em Juiz de Fora e Muriaé estão com inscrições abertas para cursos de educação, capacitação, esporte, arte e cultura. As aulas são gratuitas e atendem ao público infantil, adolescente, jovem e adulto.

Há vagas para artes visuais, audiovisual, teatro, corte e costura, música, natação, informática, dança, futebol, judô, futsal, inglês, , voleibol e iniciação esportiva.

Os interessados podem conferir outras informações como turmas e horários e realizar pelo endereço www.sescmg.com.br/cursos. As inscrições vão até 13 de janeiro e também podem ser feitas no site.