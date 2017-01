Três postos de combustíveis são assaltados durante a noite

Entre a noite dessa quarta-feira, 4 e a madrugada dessa quinta-feira, 5, a Polícia Militar registrou três ocorrências de roubo a postos de combustível. Os crimes aconteceram nas zonas Leste e Nordeste.



No primeiro registro, um frentista de 31 anos, trabalhava na noite dessa quarta-feira, 04, na Avenida Sete de Setembro, bairro Costa Carvalho, região Leste, quando, por volta das 22h, foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta anunciando o assalto. Armados, eles levaram do caixa o valor de R$670.



Logo em seguida, outro posto de combustíveis foi assaltado na região. O frentista que trabalhava no local, de 38 anos, relatou à Polícia Militar que os suspeitos agiram da mesma maneira que no crime anterior. Os militares realizaram buscas pelas redondezas, mas ninguém foi encontrado.

NO BANDEIRANTES



Um terceiro posto foi assaltado já na madrugada dessa quinta-feira. O estabelecimento fica na Rua Paracatu, bairro Bandeirantes, região Nordeste. O frentista, de 51 anos, que trabalhava no local no momento relatou que um homem, armado com uma faca, anunciou o assalto e levou uma quantia do caixa. O suspeito também não foi localizado.