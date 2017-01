Um jovem de 21 anos registrou um boletim de ocorrência na tarde dessa quarta-feira, 4, de um assalto ocorrido no dia 31 de dezembro, no bairro Previdenciários, zona Sul. Segundo a vítima, na data do crime ela transitava pelo local quando foi abordada por três homens, um deles armado com faca. Os suspeitos levaram o celular e R$280 reais do rapaz e não foram localizados.