Empresa incubada no Critt é selecionada para receber investimento do Sebrae

A empresa OPT Soluções, situada no Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), foi uma das trinta e uma micro e pequenas empresas de Minas Gerais selecionadas pelo Edital Sebrae de Inovação, realizado com o intuito de impulsionar soluções inovadoras no mercado. As empresas mineiras estão entre as 189 aprovadas pelo edital que, nesta primeira edição, contou com mais de 650 projetos inscritos em todo o país.

As contrações e execuções dos projetos devem ser iniciadas em fevereiro e as selecionadas terão prazo de dois anos para concluírem os projetos, sendo o subsídio de até R$ 120 mil por iniciativa. É obrigatória uma contrapartida financeira de até R$ 80 mil. Dos R$ 20 milhões aportados pelo edital, Minas Gerais foi o segundo estado que recebeu o maior valor, mais de R$ 3 milhões, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que recebeu cerca de R$ 5 milhões em aportes.

OPT Soluções

A “OPT Soluções: Comércio de Produtos e Serviços Automotivos” incentiva metodologias de gestão modernas e possui uma equipe de colaboradores engajados em tornar o negócio cada vez mais competitivo. A empresa desenvolveu um shopping online de produtos automotivos, o Peça Agora, no qual o consumidor pode comprar seus produtos direto da fábrica com os melhores preços e prazos do mercado. Nos últimos cinco meses, a OPT cresceu 40% ao mês, faturando R$60 mil somente em novembro.

Segundo o diretor financeiro da empresa, Felipe Bronté, o recurso do Edital de Inovação do Sebrae será investido para aprimorar a tecnologia utilizada por eles. “Desenvolveremos mais funcionalidades do software e automatizaremos os processos que hoje são manuais, dando escala para o nosso crescimento. Com isso, esperamos desenvolver as funcionalidades que já validamos com nossos clientes e fornecedores, podendo, assim, automatizar os processos, ganhar escala e atingir a marca de 12 milhões em faturamento anual.”

Para Felipe, ter o trabalho reconhecido gera motivação em todo o ambiente da empresa. “Estamos no caminho certo. Com esse investimento, iremos decolar para nos tornarmos referência nacional. Acreditamos que o país necessita de investimento em tecnologia para sair desta crise. Ser reconhecido pelo Sebrae nos motiva a trabalhar forte para alcançar ótimos resultados.”

Fonte: Assessoria ufjf