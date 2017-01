Secretaria de Saúde abre vacinação contra HPV para adolescentes

As Unidades de Atendimento Primário à Saúde (UAPs) recebem ao longo de todo ano adolescentes para a imunização contra o Vírus Papiloma Humano (HPV). A intensificação da proteção em 2017 tem o objetivo de atingir meninos, que ainda não tinham direito à vacinação. A aplicação é escalonada, porque as vacinas vêm de fora do país, por isso, os grupos são divididos por faixa etária. Durante este ano, serão imunizados os adolescentes de 12 e 13 anos. Em 2018, por exemplo, os meninos de 11 e 12 anos devem ser o foco, e no ano seguinte, os garotos com 10 e 11 anos. Em 2020, o objetivo será imunizar os de 9 a 10 anos. Meninas de 9 a 13 anos também podem receber a vacina.



Em Juiz de Fora, as doses já estão disponíveis em todas as unidades. “A intenção é que até 2020, os meninos cheguem ao mesmo patamar de imunização que as meninas de 9 a 13 anos, e essa vacina seja incluída no calendário. Recomendamos que pais ou responsáveis levem as crianças e adolescentes das faixas etárias indicadas até a unidade de saúde mais próxima de casa, com caderneta de vacinação em mãos. Caso a criança não tenha a caderneta é preciso levar um documento de identidade dela”, explica a enfermeira do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Saúde (SS) Simone Maria de Oliveira.



A imunização é feita em duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. “Essa vacina é muito importante, porque ela previne cânceres e verrugas genitais, e os meninos podem transmitir o HPV para as parceiras. Não adianta só as meninas receberem a proteção, se os meninos também podem ser portadores dele. Sendo imunizados com a vacina, eles colaboram muito com a redução da incidência do câncer de colo de útero e de vulva nas mulheres”, esclarece a enfermeira.



Os meninos também ficam protegidos contra câncer de orofaringe, de pênis e na região anal, e contra as verrugas genitais, doenças que, segundo Simone, também são causadas pelo HPV. Embora não exista prazo para que as crianças e adolescentes possam ser imunizados, segundo a enfermeira, é aconselhável buscar as unidades o mais rápido possível.



De acordo com um levantamento do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, há cerca de cinco mil meninos com idades entre 12 e 13 anos na cidade e o objetivo é que pelo menos 80% desse total receba a proteção.

VACINA CONTRA MENINGITE



Além da imunização contra o HPV, os meninos com idade entre 12 e 13 anos também devem procurar as unidades de saúde para receber a imunização contra a Meningite tipo C. “As duas vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia, inclusive”, explica Simone.



A vacina contra Meningite tipo C está no calendário de imunização há mais de 10 anos nas crianças menores de dois anos. Porém, a doença, que pode ser fatal continua existindo no Brasil e no mundo. “Esse vírus se propaga principalmente em ambientes fechados, durante o inverno”, acrescenta. Ela reforça que a intenção é fazer com que os garotos e garotas estejam protegidos não só durante a adolescência, mas também na fase adulta.