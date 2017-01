Motociclista se fere em acidente na Itamar Franco

Um acidente envolvendo uma moto no início da noite dessa quarta-feira, 4, deixou um motociclista com ferimentos leves. O homem está consciente e utilizava todos os equipamentos de segurança no momento em que caiu do veículo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a moto teria colidido com um táxi. A colisão, que aconteceu na Avenida Itamar Franco, altura do bairro São Mateus, entre as Ruas Gil Horta e Oswaldo Aranha, no sentido bairro/ Centro, complicou o trânsito no local. Até a chegada da PM e dos socorristas, motoristas e pedestres que passavam pelo local controlavam o tráfego, que ficou em meia pista.