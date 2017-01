Hospital João Penido tem setores interditados por causa de chuvas

Em decorrência das chuvas da tarde dessa terça-feira, 3, a Defesa Civil de Juiz de Fora registrou uma ocorrência de infiltração no Hospital Regional João Penido.

“A chuva foi muito intensa e houve um vazamento na maternidade do hospital. Por volta das 19h, a direção veio para o hospital e acionou a Defesa Civil”, disse o diretor do Hospital, Renê Gonçalves de Matos. Em virtude disso, uma sala de parto, uma enfermaria, uma sala de isolamento e hall de entrada da maternidade foram interditadas.

De acordo com o diretor da instituição, na enfermaria houve vazamento em cima do leito de uma paciente. “Achamos prudente deslocar os pacientes dos quatro leitos ocupados para outro local”, falou. O hospital possui três salas de parto e por conta da chuva, apenas uma pode ser utilizada. “O forro é de gesso e por conta da chuva forte, ele despencou. Estamos com uma sala e as outras duas foram interditadas pela Defesa Civil”, acrescentou.

A equipe do hospital limpou os locais atingidos pela chuva e checando o local de vazamento no telhado. “Para que não houvesse impacto nos pacientes, estamos orientando o Samu para controlar os pacientes que são destinados ao hospital. Como somos referência em casos de parto de risco, estamos atendendo essas pacientes. Aquelas que chegam em veículo próprio, estão passando por uma triagem. Algumas mães estão sendo encaminhadas a outros locais e as que necessitam são atendidas aqui”, explicou Matos.

A direção do hospital já entrou em contato com a Federação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemg), da qual é associada, para encontrar formas de recuperar os espaços danificados.