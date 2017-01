Charlles Evangelista propõe Moção de Repúdio a Fernando Pimentel

Dentre as proposições apresentadas pelos vereadores na reunião desta terça-feira, dia 03, destacou-se a Moção de Repúdio de autoria do vereador Charlles Evangelista (PP) direcionada ao Governador do estado de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT).

Em sua justificativa, o vereador referiu-se à ocasião, divulgada pela mídia nacional, na qual Pimentel utilizou-se de helicóptero oficial para buscar o próprio filho em uma festa de final de ano, configurando uso de patrimônio público em benefício pessoal.

O parlamentar mencionou a presente situação financeira do governo estadual, que recentemente declarou calamidade pública.

Devido ao pedido de avulso feito pelo vereador Wanderson Castelar (PT), a Moção de Repúdio foi debatida na Ordem do Dia da reunião desta quarta-feira, 4.