Duas mulheres de 18 e 26 anos foram assaltadas na noite dessa terça-feira, 3, no bairro Cascatinha, zona Sul. Segundo boletim de ocorrência, as vítimas estavam no ponto de ônibus quando foram abordadas por três homens, que se aproximaram e tomaram a força seus aparelhos celulares. Um deles estava armado. Após o fato, os autores fugiram sentido ao bairro Dom Bosco e não foram localizados.