Prefeitura inicia contratações temporárias do magistério para ano letivo de 2017

A Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), juntamente com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH), iniciou nesta terça-feira, 3, o processo de contratação temporária para exercício da docência em escolas da rede municipal de ensino. Somente neste primeiro dia foram ofertadas 183 vagas nos turnos da manhã e da tarde, para os profissionais que se apresentaram no Centro de Formação do Professor (CFP), nas disciplinas de informática (80), filosofia (quatro), biologia (três), língua espanhola (oito), física (uma), sociologia (cinco), dança (37) e música (45). Os profissionais contratados deverão atuar a partir de fevereiro, no início do período letivo de 2017.

O processo este ano foi programado para ser mais ágil e funcional. A secretária de Educação, Denise Vieira Franco, comentou que foi disponibilizado espaço no CFP, onde o profissional pode deixar sugestões e avaliar o trabalho e a organização da contratação. Além disso, a SE preparou recepção mais acolhedora aos candidatos que buscam trabalhar na rede municipal: “Inicialmente apresentamos um vídeo de boas-vindas aos professores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares que serão contratados. O objetivo é agradecer a presença de todos, desejar 2017 rico no trabalho pedagógico e humano com as crianças e adolescentes, e apresentar retrospectiva dos projetos, trabalhos, atividades e encontros mais importantes realizados pela rede municipal de ensino”.

Nessa primeira chamada, em conformidade com os editais de contratação, estão sendo convocados professores que, no ato da inscrição, optaram por retornar às escolas que atuavam no ano anterior. Posteriormente, as vagas não preenchidas estarão disponíveis aos candidatos que escolheram não retornar às mesmas instituições, aos que não lecionaram no ano passado ou mesmo àqueles que pretendem ingressar na carreira do magistério da PJF. Todo o processo está sendo feito respeitando a listagem de classificação já disponibilizada anteriormente pela SARH e publicada no Atos do Governo.

A coordenadora geral do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro/JF), Aparecida de Oliveira, afirmou que a entidade e a SE conseguiram, democraticamente, discutir aspectos da construção do edital: “Estamos aqui no processo inicial de contratação, e é importante destacar que em 2016 conseguimos sentar com a Secretaria de Educação e discutir os critérios do processo. Fizemos duas assembleias com a categoria, nas quais os profissionais participaram do processo”.

A professora recém-contratada de língua espanhola, Maria Regina Duque, elogiou a forma como a contratação está sendo realizada esse ano: “Muito me agradou todo o processo. Está sendo dinâmico e tranquilo. Todas as etapas direcionadas, bastante eficientes. Isso resultou em trabalho de forma bem estruturada”.

As contratações acontecerão durante janeiro, sempre de acordo com a listagem divulgada no Atos do Governo, seguindo a classificação dos profissionais no cadastro realizado no ano passado. O interessado deve acompanhar o processo diariamente no site da PJF, para que não seja surpreendido com possível alteração de ordem de chamada por disciplina.

Nesta quarta-feira, 4, as contratações serão realizadas para as seguintes disciplinas: libras (ouvinte e surdos), intérprete de libras, braile, artes visuais, capoeira, teatro, artes e inglês.

