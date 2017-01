Museu Mariano Procópio contabiliza 222.983 visitas em 2016

O Museu Mariano Procópio registrou 222.983 visitas no período de janeiro a dezembro de 2016. O número contabiliza o público do parque e da exposição “Esplendor das Formas”, inclusive os participantes de eventos culturais e ativ idades educativas. O balanço não inclui as ações extramuros, como o projeto “Museu vai à Escola”, exposições itinerantes e eventos científicos realizados em outras instituições.

Em agosto de 2016 foi inaugurada a exposição “O Esplendor das Formas – Esculturas no Acervo do Museu Mariano Procópio”, possibilitando o acesso do público à Galeria “Maria Amália” e duas salas anexas no Prédio “Mariano Procópio”, que formam o núcleo original do setor histórico, inaugurado em 13 de maio de 1922. A mostra apresenta 232 esculturas produzidas ao longo dos séculos, em variados estilos, técnicas e usos. Até dezembro, 9.406 visitantes contemplaram a exposição, divididos entre os grupos monitorados (2.042 pessoas), visitas técnicas (117) e espontâneas (7.247).

Outras atividades contribuíram para o número do público de 2016. Entre essas estão visitas guiadas, técnicas e interativas; restauro visitável nos prédios históricos; oficina temática “Colecionadores de quê?”; evento “Carnaval no Museu”; passagem da tocha olímpica pelo parque; nove edições do projeto “Caça ao Saci”; cinco encontros do “Clube Ecológico”; apresentações musicais, como “Vi Jazz & Blues”, que nesse ano teve a presença da cantora norte-americana Dianna Bogart; projeto “Férias n o Museu”, com a mostra itinerante do Fest Curtas BH; exposição “Professor Também faz Arte” e apresentação teatral dos alunos do programa “Gente em Primeiro Lugar”.

O horário de funcionamento do parque do Museu Mariano Procópio é de terça-feira a domingo, de 8 às 18 horas. Para integrantes do "Clube da Caminhada” (portando a carteirinha de identificação) abre às 6 horas. A exposição “O Esplendor das Formas” tem horário diferenciado: de terça a sexta-feira, de 10 às 18 horas, com entrada até as 17 horas.

Além das visitas presenciais, desde março de 2016 o acervo está disponível para consultas online.

Fonte: Assessoria PJF