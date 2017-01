Dois estabelecimentos comerciais foram assaltados na tarde dessa terça-feira, 3, no bairro Bom Jardim, zona Leste. Segundo os boletins de ocorrência, dois homens armados entraram no primeiro local e levaram a quantia de R$35. Após a ação, eles se descolaram até um mercado no mesmo bairro e levaram a quantia de R$1.350. Os autores fugiram e não foram localizados.