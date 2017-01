Defesa Civil registra duas ocorrências devido à chuva

A Defesa Civil registrou duas ocorrências devido à chuva que ocorreu nessa terça-feira, 3. A primeira se refere a uma infiltração no Hospital João Penido. A recepção, uma sala de pré-parto e uma de parto, uma sala de isolamento e um banheiro estão interditados no momento. Ninguém ficou ferido. A segunda ocorrência é a ameaça de queda de uma árvore no Portal da Torre.

Os pluviômetros da Defesa Civil registraram média de 19,61mm, sendo que em Filgueiras a precipitação chegou a 61,45mm; Nova Era, 48,66mm e São Judas Tadeu, 37,33mm.