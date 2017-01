Prefeito de Rio Novo é o novo presidente da Acispes

Os 25 municípios que compõem a Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes) se reuniram em assembleia geral na manhã dessa terça-feira, 3, e elegeram a diretoria do consórcio para os próximos quatro anos. O prefeito de Rio Novo, Ormeu Rabello Filho, foi eleito como o novo presidente.



A Chapa 1, formada por Ormeu, Sérgio Martins, prefeito de Bom Jardim de Minas (vice-presidente), e o prefeito de Comendador Levy Gasparian, Valter Luiz Lavínias Ribeiro (secretário geral), recebeu 14 votos das 25 cidades consorciadas.



“Minha intenção, como a dos meus antecessores, é dar continuidade a esse trabalho tão importante realizado pela Acispes na promoção de uma saúde pública de qualidade, mais humanitária e igualitária para nossa população”, disse Ormeu. De acordo com ele, apesar de ter havido duas chapas durante a eleição, "a partir de agora não há mais lados", e ele espera contar com a união de todos os prefeitos.



A Chapa 2, que obteve 11 dos 25 votos, foi formada pelos prefeitos de Lima Duarte, Geraldo Gomes de Souza (presidente); de Chiador, Maurício Barbosa Monteiro (vice-presidente); e de Santa Bárbara do Monte Verde, Ismael Teixeira de Paiva (secretário geral).



Seguindo o estatuto da Acispes, a composição das chapas incluiu também os prefeitos que irão integrar o Conselho Administrativo de Prefeitos para um mandato de dois anos. Assim, com a eleição da Chapa 1, foram também eleitos o prefeito de Rio Preto, Inácio de Loyola Machado Ferreira, como presidente desse Conselho, e José Maria Novato, de Ewbank da Câmara, para a vice-presidência.



No discurso, Ormeu também falou da importância da parceria com os deputados Antônio Jorge de Souza Marques (PPS) e Isauro Calais (PMDB), que também estiveram presentes na assembleia. “A Acispes não é de uma cidade, mas de todas que fazem parte dela. Por isso, contamos com a colaboração de vocês para trazer recursos que possam melhorar cada vez mais a saúde da nossa região”, disse aos deputados.