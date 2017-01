Polícia Civil intensifica ações para coibir assaltos a ônibus

O último crime registrado contra um ônibus aconteceu por volta das 17h15 dessa segunda-feira, 2. O trocador e o motorista de um veículo que passa pelo bairro Jardim Cachoeira, zona Norte, estavam parados no ponto final, quando foram abordados por um homem armado com faca, que exigiu a entrega dos valores do caixa. O infrator levou R$50 do coletivo, fugindo em seguida.



A Polícia Civil está atenta às ocorrências de assaltos a ônibus. Após a prisão de um homem de 21 anos, morador do bairro Ipiranga, zona Sul, identificado como responsável por um roubo a coletivo no dia 22 de dezembro, no bairro Nova Califórnia, zona Oeste, também nessa segunda-feira, 2, a Delegacia de Repressão a Roubos (DERR) iniciou a operação denominada como “Ponto Final”, que deve marcar uma série de ações de combate e apuração de assaltos nessa natureza na cidade nos próximos dias.



O primeiro autor identificado e preso foi encontrado no bairro Alto dos Passos, zona Sul, tentando vender parte do material arrecadado no crime cometido em dezembro. O homem e os objetos encontrados com ele foram apreendidos e encaminhados à Delegacia, onde o infrator foi reconhecido pela vítima. Ele foi ouvido e liberado por não estar em flagrante. A DERR ainda está finalizando o inquérito que pede a prisão preventiva do autor.

Ainda de acordo com a Especializada, o suspeito já foi preso anteriormente. Em 2014, ele ficou encarcerado por oito meses, por um roubo a taxista no bairro Linhares.



Ao todo, de acordo com a Polícia Civil, foram registrados 103 roubos a ônibus em 2016. “Esses criminosos geralmente são jovens. Eles atuam sozinhos e em grupos, na maioria das vezes armados com faca ou arma de fogo”, explica a titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, Larissa Mascotte. Ainda conforme Larissa, as regiões de maior incidência dos crimes são a zona Norte, zona Leste e a Cidade Alta.



“Deixamos claro que os caixas de ônibus nunca trabalham com quantias altas, e que os veículos contam com monitoramento de câmeras. Por meio dessas imagens chegamos aos suspeitos”, destaca o inspetor da DERR, Rogério Marinho.



“O nosso propósito com a Operação Ponto Final é combater a prática criminosa e reduzir esse número de assaltos, apurando a autoria dos crimes que já ocorreram. Também vamos iniciar algumas ações para coibir esse tipo delito, com abordagens em veículos e blitze”, acrescenta Marinho.

Texto: Colaboração Leiliane Germano