Motoristas e cobradores de ônibus realizam manifestação na tarde desta quarta

Pressionando as autoridades por uma solução contra a violência enfrentada pela categoria, motoristas e cobradores de ônibus de Juiz de Fora uma manifestação na tarde desta quarta-feira, 4. De acordo com o presidente da Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora (Sinttro), Vagner Corrêa, os trabalhadores irão se organizar a partir das 14h para uma caminhada, que sairá da pista central Avenida Rio Branco, altura do bairro Manoel Honório, passará pela Avenida Getúlio Vargas e pela Rua Santa Rita, voltando para a Rio Branco, onde seguem para o Parque Halfeld, encerrando a manifestação em frente à Câmara Municipal. Corrêa enfatiza que não haverá paralisação das atividades.

“Nosso objetivo é chamar a atenção dos agentes de segurança pública para os assaltos e agressões que temos sofrido”, ressaltou o presidente. Os casos recorrentes têm deixado a categoria preocupada. Várias reuniões com representantes do poder público foram realizadas com o intuito de elaborar um plano de segurança para os trabalhadores. Segundo o presidente, o próximo encontro está agendado para o dia 10 de janeiro e deve reunir representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e a administração municipal.