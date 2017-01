Prazo para pagamento da primeira parcela do IPVA vence na próxima segunda-feira

Os motoristas mineiros donos de veículos com placas que terminam com os numerais 1 ou 2, têm até a próxima segunda-feira, 9, para pagar a primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA). O prazo para o pagamento das placas terminadas em 3 e 4 é a terça-feira, 10; 5 e 6 na quarta-feira, 11; 7 e 8 na quinta-feira, 12, e, por fim, 9 e 0 na sexta-feira,13. Os proprietários podem quitar o imposto em até três parcelas, que devem ser pagas até março. O valor mínimo para divisão do valor é R$150.



“Os motoristas que ainda não pagaram o IPVA podem retirar a guia e consultar os valores, por meio do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), no site da Fazenda (http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/impostos/ipva), ou direto no momento do pagamento nos caixas eletrônicos dos bancos recebedores, ou ainda pelo serviço de orientação da Secretaria de Estado da Fazenda LIG- Minas, no 155”,orienta o coordenador da Superintendência Regional da Fazenda, Gerson Gabriel de Castro. Os contribuintes podem efetuar o pagamento das taxas no Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Itaú, Mercantil, Santander, Caixa, inclusive nas lotéricas e também na correspondente do Banco do Brasil, Mais BB.



Ainda de acordo com o coordenador, o atraso no pagamento do IPVA gera multa e encarece o imposto. Ele ressalta que os condutores com IPVA, a taxa de renovação de licenciamento e o seguro obrigatório inadimplentes não terão acesso ao certificado 2017, sem o qual não poderão trafegar. Além disso, quem estiver com o tributo pendente, pode ser inscrito no Cerasa, não pode retirar certidão negativa nem abrir negócio que dependa do documento, assim como também pode ser impedido de tomar posse em concurso público.



“É muito importante ter em mente que o IPVA arrecadado é diretamente revertido para a população por meio de serviços, em setores como educação, saúde e segurança. Ainda mais em tempos de crise, estar com o pagamento do imposto regular, não só traz o benefício de estar adimplente, como também colabora como cidadão para o caixa do estado, que precisa de reforço, encerra Castro.