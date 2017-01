Corpo de Bombeiros alerta sobre riscos de queda de árvores

O número de árvores que caíram após as chuvas nas últimas semanas aumentou exponencialmente. Na manhã dessa terça-feira, 3, mais uma ocorrência dessa natureza foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, quando uma árvore caiu na Avenida Rio Branco, altura do bairro São Mateus, zona Sul, e atingiu um ônibus da linha 221, que fazia o trajeto do Centro com destino ao bairro Santa Catarina. O trânsito na região ficou obstruído e os militares se mobilizaram para retirar a árvore. Ninguém ficou ferido com o incidente.



De acordo com os dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros, em 2016, foram realizados 283 cortes e podas de árvore com risco de queda, 106 cortes de árvore que caíram em via pública e 626 vistorias em árvores com risco de queda. “À medida que a cidade vai crescendo, as residências são instaladas próximas a árvores. Com as chuvas fortes e vendavais a preocupação da população aumenta e por isso, os casos de vistoria aumentam”, explica o Capitão do Corpo de Bombeiros, Acácio Tristão Gouvêa. Ele afirma que a demanda aumenta nesta época do ano por conta das chuvas típicas.



Segundo o militar, o risco de queda depende da espécie e condição em que ela se encontra. “Algumas espécies se fortalecem com o tempo; outras, apodrecem. A expectativa de vida da espécie também é levada em conta”, disse Gouvêa. “Sobre os danos, levamos em consideração se ela já foi incendiada ou se algum veículo se chocou contra ela, por exemplo. Analisamos esses indícios para concluir qual é o verdadeiro risco da árvore cair”, acrescenta.



Para ajudar na prevenção e evitar os acidentes, a população deve monitorar a situação da árvore. “Verifique se a raiz está exposta, se há, por exemplo, a presença de erva daninha, se ela está inclinada. Com a presença desses indícios, a população pode solicitar a vistoria”, instrui.

Em caso de chuva, o militar aconselha que as pessoas se afastem das árvores. “Não se abriguem embaixo das árvores. Elas dão uma falsa proteção, e te expõe”, ressalta. Entre os riscos, Gouvêa exemplifica que, em uma chuva de raios, a árvore pode atrair a descarga elétrica. Se for uma chuva acompanhada por uma ventania, a árvore ou galhos podem cair sobre a pessoa. “Procure uma edificação ou se estiver dentro de um veículo, permaneça dentro dele e estacione longe de árvores”, esclarece.



Em casos de queda de árvore, a orientação é que se ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193. “A situação será analisada, porque pode necessitar o auxílio de outra equipe. Por exemplo, se cair em cima dos fios de energia elétrica, precisará do auxílio da Cemig”, finaliza.