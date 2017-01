Comerciantes de Juiz de Fora realizam liquidações em diversos setores

O mês de janeiro é conhecido como o mês das promoções. Isso porque os comerciantes aproveitam os produtos que não foram vendidos no Natal para fazer liquidações. Em Juiz de Fora, os lojistas já se preparam para as liquidações, que devem acontecer durante todo o mês de janeiro. Os descontos oferecidos vão de 10% até 80% do valor dos produtos.



Um dos principais setores para encontrar as ofertas é o segmento de vestuário e acessórios. “Todos os segmentos que estão mais ligados ao Natal provavelmente oferecerão abatimento considerável nos valores. Nesse caso, é mais fácil uma empresa de vestuário fazer uma boa promoção do que uma empresa de ferragens, por exemplo”, explica o presidente do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio), Emerson Belotti.



Belotti diz ainda que o abatimento nos valores é vantajoso para ambos os lados, pois o lojista precisa vender suas mercadorias o quanto antes para suprir necessidades financeiras do estabelecimento, como realizar o pagamento de boletos bancários e reabastecer de mercadorias, por exemplo. Já para o consumidor, a recompensa é maior: ele se sente realizado pois adquiriu a mercadoria que precisava naquele momento, com um preço menor.



Conforme o presidente do Sindicomércio, a escolha do mês de janeiro para realização das liquidações deve-se à necessidade de arrecadar valores que não foram alcançados em dezembro. Além disso, o mês é considerado um mês fraco para o comércio, devido à ausência da população por conta das férias de verão.

OPORTUNIDADE



Seguindo o momento propício para a realização de liquidações, as lojas do Santa Cruz Shopping estão oferecendo descontos de até 80%. Entre os dias 12, 13 e 14, no entanto, uma ação para chamar a atenção do público vai acontecer dentro do shopping. “A liquidação acontece desde o primeiro dia útil de janeiro, após o Réveillon. Mas na semana que vem, entre quinta-feira, sexta-feira e sábado, serão espalhados mostruários de roupas por todo o shopping, para atender a todos os públicos, com os melhores preços”, explica a coordenadora de marketing do shopping, Mariana Marcial.



De acordo com ela, com a realização do fim de semana especial, o shopping espera receber um público 60% maior do que o costume. Isso porque não só as lojas, mas a praça de alimentação também participará da ação, com descontos especiais para a população.



Daiana Almeida, consultora de cobrança, diz que sempre participa do saldão realizado pelo shopping. Ela destaca que para adquirir um produto, o mesmo precisa atender a um fator primordial: preço baixo. "Acho super vantajoso comprar roupas nesse período, pois produtos como calça jeans e blusas básicas sempre saem pela metade do preço”, comenta.



Vitor Augusto, estudante de Odontologia conta que adora aproveitar esses descontos oferecidos pelo shopping para renovar seu guarda-roupa e usufruir dos melhores preços possíveis. “Sou estudante e assim como todo brasileiro, 'a grana está curta'. Portanto, tenho que economizar a todo custo. Dessa vez, vou procurar por um par de sapatos e uma mochila nova, aproveitando para garantir novos produtos com um maior desconto perto da volta às aulas”, finaliza.