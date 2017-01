Professores são convocados para contratação da PJF

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nesta terça-feira, 3, novas listas de convocação de candidatos aprovados no processo seletivo para contratação de professores para atuação no ano letivo de 2017 (Editais 310 e 311). Nesta primeira semana, estão sendo chamados os candidatos que fizeram opção pelo retorno para a mesma escola, conforme previsto nos editais e considerando as vagas oferecidas pela Secretaria de Educação. Os convocados devem comparecer ao Centro de Formação do Professor (Avenida Getúlio Vargas, 200, Centro).

Para esta quarta-feira, 4, às 8h30, foram chamados os aprovados para as áreas de Intérprete de Libras, Libras Ouvintes e Libras Surdos. Às 10h30, deverão comparecer os professores de Artes Visuais, Braile, Capoeira e Teatro. Estas convocações podem ser conferidas no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Para as 14h30, foram convocados os docentes da área de Arte, e, às 16h30, os de Inglês, que podem conferir a listagem também no Diário Oficial

A fase de chamadas deverá ocorrer durante todo este mês, e os candidatos devem acompanhar as publicações no "Atos do Governo" ou na seção "Contratação temporária", no site da PJF.

Fonte: Assessoria