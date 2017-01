Número de acidentes nas rodovias da região diminui

Atualizada às 17h49 de 03/01/2017

Segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número de acidentes na BR-040 e da BR-267, nos trechos da região de Juiz de Fora, diminuiu de 1.333 em 2015, para 1.120 em 2016 (16%). O número de feridos apresentou o mesmo percentual de queda, reduzindo de 1.392 para 1.166. Também foi menor a quantidade de vítimas fatais. Em 2015 foram contabilizadas 95 mortes nos acidentes da região. Em 2016, os registros caíram para 63 (percentual de 34%).

Entre os motivos aparentes para a redução, conforme o balanço, é atribuído a um conjunto de fatores dentre os quais destacam-se a intensificação da fiscalização e a ações que coíbem as infrações. A consciência e postura dos condutores e passageiros, as boas condições de sinalização e manutenção das rodovias e as novas tecnologias experimentadas pelos modelos mais novos de veículos também foram destacadas como influências para a redução.

MULTAS

O balanço também mostra que as multas lavradas aumentaram 53% em relação a 2015. O número foi de 10.640 a 16.262. Também houve aumento com relação aos motoristas embriagados e à aplicação dos testes de alcoolemia. Segundo o documento, em 2016, 127 pessoas foram flagradas pelo etilômetro, que foi utilizado em 10.170 abordagens. Conforme o relatório, “todos os condutores envolvidos em acidente são convidados a fazer o teste”.

A falta do uso de cinto de segurança e de cadeirinhas para crianças foram outras das infrações que aumentaram. No caso do cinto, 2.077 autos foram lavrados (268% a mais que em 2015). Quanto às cadeirinhas, o aumento de multas foi de 63% (o número passou de 24 para 44). Além destas, a quantidade de multas registradas por excesso de peso nos veículos de transporte e carga também subiu, de 66 para 189. O percentual de aumento foi de 186%.

Ao longo do ano a PRF fiscalizou mais de 65.000 veículos dentre automóveis, ônibus, veículos de carga e motocicletas. Quase 49.000 pessoas ocupantes destes veículos também foram fiscalizadas. Confira os números: