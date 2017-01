Um jovem de 18 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã dessa terça-feira, 3, na Rua Abílio José Gomes, localizada na Vila Ozanan, zona Sudeste. A vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo no tórax e no abdômen. Segundo informações do Registro de Evento de Defesa Social (Reds), os autores seriam dois adolescentes. O jovem foi socorrido por populares que o levaram até o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e está em estado considerado gravíssimo.