Gás de cozinha pode ficar até R$6 mais caro

Após divulgação do ATO COTEPE/PMPF 2016 Número 024, Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis, que passou a valer nesse domingo, 1° de janeiro de 2017, as distribuidoras já anunciam novo aumento do botijão de gás de cozinha, que pode chegar na casa dos R$ 6,00 de acordo com a marca, localidade e o aumento nos cilindros P45 Kg, usados em prédios e comércios. Além desses botijões, a venda do industrial também sofrerá um impacto de aumento do ICMS.

Em Minas Gerais a diferença do Imposto provoca um aumento mínimo de R$ 3,73, sem considerar os aumentos gerados no custo das empresas distribuidoras para transportar o insumo.

O presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP (Asmirg) Alexandre Borjailli, explica que o aumento se deve, além do ICMS, ao fato de o gás de cozinha chegar ao distribuidor mineiro, parte por gasoduto e outra via terrestre através de carretas. Isso faz com que haja uma variação de aumento do preço a ser considerada pelo aumento do gás em outros estados e também pela elevação do custo no frete.

O preço do gás é livre, as distribuidoras definirão qual o impacto nos seus custos operacionais, e Minas Gerais sofre um aumento além da expectativa devido a estas questões logísticas.

