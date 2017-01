Excesso de velocidade multa 2.349 motoristas no feriado

O último final de semana do ano de 2016 terminou com um balanço positivo nas estradas de Minas Gerais. A comemoração do Réveillon 2017, no ultimo dia 31, não resultou em acidentes de grandes proporções e o número de multas lavradas comparadas ao ano passado, teve queda de 13% para 10%.



”Os motoristas estão mais conscientes sobre os cuidados que devem ser tomados nas estradas e com isso, o número de acidentes diminuiu expressivamente. Dentre os autos lavrados destacam-se ultrapassagem em local proibido, carros que transitavam com farol apagado, e a falta de utilização do sinto de segurança”, explica o 3° Sargento da Polícia Militar Rodoviária, Vitório Luis Cláudio Gonçalves.



Já nas rodovias federais da região, foram contabilizados 11 acidentes, 12 pessoas feridas e duas vítimas fatais.

De acordo com informações do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Márcio, 2.349 veículos foram flagrados em excesso de velocidade e 721 multas foram registradas.



A maior parte das infrações está relacionada ao número de veículos que realizaram ultrapassagem em local proibido. “Os motoristas que foram abordados afirmaram terem confundido a disposição das estradas do estado, pois segundo eles, as estradas que estão acostumadas a transitar apresentam uma maior disposição das faixas”, conta o sargento Vitório Luís, da PMR.



A operação realizada pelas Polícias Militar Rodoviária e Rodoviária Federal (PMR e PRF), nos dias 30, 31 e 1° movimentaram 119 militares, que trabalharam na organização e execução de 43 patrulhamentos em mais de 650 operações realizadas, com o intuito de diminuir o número de acidentes nas estradas.



“Atingimos nosso maior objetivo nessa operação, que era o de preservar os motoristas de cometerem acidentes graves. Foram esperados cerca de 7 mil veículos transitando nas rodovias mineiras e terminamos a operação com a sensação de dever cumprido”, finaliza Vitório Luis.