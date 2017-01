Primeiro juiz-forano nascido em 2017 é um menino

O menino Miguel nasceu às 00h24 da madrugada do dia 1º de janeiro de 2017, no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus (HMTJ), sem complicações e de parto natural, com 2,625 kg.

A mãe de Miguel, Lizandra Cardoso, de 22 anos, comentou que o filho nasceu depois de nove meses de gestação. Ela virou o ano em trabalho de parto. "Foi ótimo. Maravilhoso. Fiquei muito emocionada. Com um pouco de medo, é claro, mas muito feliz. Minha avó assistiu ao parto, recebi muita atenção e carinho dos médicos e enfermeiros do plantão daquele dia", contou Lizandra à nossa equipe.

Ela e o pai de Miguel, Caio Linhares, que são de Chiador, cidade que fica a 78km de Juiz de Fora, estão radiantes com a chegada do filho. “Começar o ano assim é muito bom. Somos só alegria”, comentou Caio, comemorando que Miguel tenha nascido saudável.

O pequeno será registrado nesta terça, 3, no cartório do HMTJ.