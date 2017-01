Bruno se reúne com Secretários Municipais para planejamento do novo mandato

Dando início aos trabalhos à frente da Gestão Municipal, o prefeito Bruno Siqueira (PMDB) se reuniu na manhã dessa segunda-feira, 2, com os 23 secretários nomeados, empossados na noite de 1º de janeiro para traçar planos e metas relativas ao segundo mandato (2017/2020) de Juiz de Fora.

De acordo com o prefeito, o objetivo da reunião foi discutir com os atuais gestores os principais desafios à frente da cidade. “Acredito na força e na competência dessa equipe e, juntos, vamos fazer uma Juiz de Fora cada dia mais feliz, mais humana e mais esperançosa”, anunciou o prefeito, em sua página oficial, no Facebook.

Confira a nova configuração do governo na lista abaixo:

- Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Andrea Goreske, servidora de carreira, permanece titular da pasta

- Secretaria de Agropecuária e Abastecimento

Carlos Alberto Ramos de Faria, ex-prefeito de Santos Dumont

- Secretaria de Desenvolvimento Social

Abraão Gerson Ribeiro permanece na pasta

- Secretaria da Fazenda

Fúlvio Albertoni, servidor de carreira, permanece na pasta

- Secretaria de Saúde

Elizabeth Jucá, servidora de carreira, permanece na pasta

- Secretaria de Educação

Denise Vieira Franco, servidora de carreira, permanece na pasta

- Secretaria de Comunicação Social

Michael Guedes, jornalista, permanece na pasta

- Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania

José Armando da Silveira, juiz aposentado, permanece na pasta

- Procuradoria Geral do Município

Edgar Souza Ferreira, servidor de carreira

- Fundação Alfredo Ferreira Laje (Funalfa)

Rômulo Veiga, produtor audiovisual

- Secretaria de Atividades Urbanas

Eduardo Pompeiano Facio, engenheiro civil

- Comissão Permanente de Licitação

Rafaela Medina Cury, advogada, permanece na pasta

- Secretaria de Esporte e Lazer

Julio Gasparette, ex-vereador

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

João Mattos, empresário, permanece na pasta

- Secretaria de Governo

José Sóter de Figueirôa, engenheiro civil, permanece na pasta

- Secretaria de Meio Ambiente

Luiz Cláudio Pinto, advogado, permanece na pasta

- Secretaria de Obras

Amauri Couri, engenheiro civil, permanece na pasta

- Secretaria de Planejamento e Gestão

Argemiro Tavares, economista, permanece na pasta

- Secretaria de Transporte e Trânsito

Rodrigo Tortoriello, administrador, permanece na pasta

- Companhia de Saneamento Municipal (Cesama)

André Borges, engenheiro civil, permanece na pasta

- Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Jefferson Rodrigues, engenheiro

- Empresa Regional de Habitação (Emcasa)

Ricardo Francisco, permanece na pasta

- Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav)

Darcy Ferreira da Silva, permanece na pasta

- Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)

Eduardo Schroeder, advogado, permanece na pasta