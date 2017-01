PJF reajusta valores de tarifas de utilização da Rodoviária

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) sancionou decreto que atualiza a tabela de valores das tarifas de utilização do Terminal Rodoviário Miguel Mansur. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nessa sexta-feira, 30.



Para os viajantes que irão percorrer até 39,9 km, a nova taxa de embarque é de R$0.80. Entre 40 km e 79,9 km, será cobrada a tarifa de R$3,15. Aos destinos que ficam entre 80 km e 139,9 km de Juiz de Fora, a tarifa é de R$2,40, e aqueles que pretendem viajar para cidades que ficam mais longe, acima de 140 km de distância, com o novo reajuste, a taxa é de R$4,90.



O uso do banheiro, de guarda-volumes e do estacionamento também sofreram reajustes. O banheiro simples continua gratuito, porém a nova tarifa para a utilização do banheiro opcional é R$1,40 e para banho, o valor passou para R$7,85. Passa a ser cobra a taxa de R$8,40 para o uso do guarda-volumes e R$9,55 para o malex.



No estacionamento, como previsto por lei, não são cobrados os primeiros 15 minutos, mas a partir do novo reajuste, a cada 15 minutos serão cobrados R$0,90. Os novos valores passaram a ser cobrados nesse domingo, 1º de janeiro.