Um amontoado de madeiras que estava em uma obra pegou fogo na madrugada dessa segunda-feira, 2, na Avenida Presidente Costa Silva, no bairro São Pedro, Cidade Alta. Segundo informações dos Bombeiros, foi registrada uma grande quantidade de chamas próxima a fiação elétrica. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e a ocorrência está em andamento.