Bruno Siqueira é reconduzido ao cargo de prefeito em solenidade no Cine-Theatro Central

“​Reeleição significa aprovação por tudo aquilo que foi realizado. É a demonstração da confiança em um trabalho que merece ter continuidade, e que terá, embasado agora em mais experiência, mais conhecimento e, principalmente, mais força política e administrativa. Reafirmo nossos compromissos, firmados durante a campanha e no plano de governo, e, mais ainda, nas próprias atitudes que marcaram nosso primeiro mandato: trabalho, responsabilidade e transparência, aliados à honestidade, que não é exatamente um compromisso, é dever e obrigação”. Com essas palavras, o prefeito Bruno Siqueira foi reconduzido ao maior cargo do executivo municipa​l, em cerimônia no Cine Theatro Central, na primeira noite deste ano de 2017.

​

A história da democracia brasileira escreveu mais um capítulo hoje, com a posse de milhares de prefeitos e vereadores em todo país. Em Juiz de Fora, Bruno​ e Antônio Almas também assumiram oficialmente​ suas responsabilidades na solenidade em um dos locais públicos mais importantes da cidade.

A cerimônia foi iniciada com posse dos 19 vereadores e eleição da Mesa Diretora do Legislativo. Posteriormente, o presidente reeleito Rodrigo Mattos deu posse ao prefeito e a​o vice Antônio Almas​.

​Em seu discurso, bastante aplaudido, Bruno reafirmou, sobretudo,

​s​eu amor e respeito à Juiz de Fora. Com um plano de governo aprovado pela população, reforçou ​s​eu compromisso com o trabalho, a transparência, eficiência e austeridade em todas as próximas medidas. Assim, ​finalizou, "t​emos certeza de fazermos ainda mais para a felicidade de quem mora ou depende de nossa cidade.

Primeiro escalão

Logo após a solenidade, o prefeito reeleito Bruno caminhou, ao lado da primeira-dama, Daniele Siqueira até a sede do Anfiteatro João Carriço, no prédio da Funalfa, no Parque Municipal. Lá, deu posse aos novos secretários de sua gestão para os anos de 2017 a 2020.

A administração continua contando com servidores de carreira que demonstram a valorização dos que precisam, como o próprio nome diz, servirem ao povo, ressaltou Bruno.

Outros nomes que integram a equipe de forma técnica e política se somam ao grupo. Um a um, eles assinaram o termo de posse e respondem agora pela gestão das unidades da prefeitura. Pela primeira vez como vice-prefeito, Almas falou da vontade de servir ao povo de Juiz de Fora: “Imbuídos do espírito republicano, vamos trabalhar para fazer cada dia uma cidade melhor para se viver para todos os juiz-foranos.

Confira a nova configuração do governo na lista abaixo:

- Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Andrea Goreske, servidora de carreira, permanece titular da pasta

- Secretaria de Agropecuária e Abastecimento

Carlos Alberto Ramos de Faria, ex-prefeito de Santos Dumont

- Secretaria de Desenvolvimento Social

Abraão Gerson Ribeiro permanece na pasta

- Secretaria da Fazenda

Fúlvio Albertoni, servidor de carreira, permanece na pasta

- Secretaria de Saúde

Elizabeth Jucá, servidora de carreira, permanece na pasta

- Secretaria de Educação

Denise Vieira Franco, servidora de carreira, permanece na pasta

- Secretaria de Comunicação Social

Michael Guedes, jornalista, permanece na pasta

- Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania

José Armando da Silveira, juiz aposentado, permanece na pasta

- Procuradoria Geral do Município

Edgar Souza Ferreira, servidor de carreira

- Fundação Alfredo Ferreira Laje (Funalfa)

Rômulo Veiga, produtor audiovisual

- Secretaria de Atividades Urbanas

Eduardo Pompeiano Facio, engenheiro civil

- Comissão Permanente de Licitação

Rafaela Medina Cury, advogada, permanece na pasta

- Secretaria de Esporte e Lazer

Julio Gasparette, ex-vereador

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

João Mattos, empresário, permanece na pasta

- Secretaria de Governo

José Sóter de Figueirôa, engenheiro civil, permanece na pasta

- Secretaria de Meio Ambiente

Luiz Cláudio Pinto, advogado, permanece na pasta

- Secretaria de Obras

Amauri Couri, engenheiro civil, permanece na pasta

- Secretaria de Planejamento e Gestão

Argemiro Tavares, economista, permanece na pasta

- Secretaria de Transporte e Trânsito

Rodrigo Tortoriello, administrador, permanece na pasta

- Companhia de Saneamento Municipal (Cesama)

André Borges, engenheiro civil, permanece na pasta

- Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Jefferson Rodrigues, engenheiro

- Empresa Regional de Habitação (Emcasa)

Ricardo Francisco, permanece na pasta

- Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav)

Darcy Ferreira da Silva, permanece na pasta

- Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)

Eduardo Schroeder, advogado, permanece na pasta

Texto: Michelly Meireles/Assessoria PJF