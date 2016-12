Garota de programa é presa por estupro de vulnerável

A PM foi acionada para atender uma ocorrência devido a uma confusão em um motel na União Indústria, na manhã desta sexta-feira, 30. Segundo a responsável do local, a discussão acontecia em uma suíte e uma garota de programa, de 22 anos, estava impedida de sair do quarto. Ao conseguir entrar no local, a PM constatou que os clientes eram dois adolescentes, um de 13 e outro de 14 anos. A jovem foi presa em flagrante por estupro de vulnerável. Ela foi contratada pelos adolescentes por R$700 para um programa de uma hora. Como os dois não a deixaram sair ela solicitou ajuda à recepcionista. A responsável pelo hotel também recebeu voz de prisão por ter deixado os garotos entrarem. Um dos adolescentes contou que o valor usado para pagar a jovem foi recebido através do programa Bolsa Família.