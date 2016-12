Três homens são rendidos e baleados na BR-040

Três homens de 30, 24 e 46 anos foram vítimas de homicídio no Vale dos Lírios, altura da BR-040 na noite desta quinta-feira, 29. Uma testemunha acionou a PM após ouvir disparos perto de sua residência. No local os policiais encontraram um carro em uma estrada e próximo ao veículo uma das vítimas caída no chão com ferimentos pelo corpo. Dentro do veículo foi encontrada a segunda vítima com ferimentos na face.

Os homens relataram que foram abordados por dois veículos com aproximadamente dez indivíduos que atiraram várias vezes contra os mesmos, e que depois os arrancaram do interior do automóvel e os agrediram com socos e chutes. Eles também disseram que havia um terceiro companheiro no local e que conseguiu fugir pelo matagal. A terceira vítima foi encontrada próxima ao local caída e ferida. Os homens foram levados ao HPS onde permanecem internados. A perícia foi acionada e foi encontrada a traseira de um boi no porta malas. A carne foi levada para um comércio na localidade ficando à disposição da Polícia Civil. As vítimas ouvidas não souberam explicar a origem da carne. O veículo foi apreendido.